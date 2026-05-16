Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.