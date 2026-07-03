Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde lüks siteler ve apartman dairelerinde lüks yaşam süren vatandaşları hedef alan peş peşe hırsızlık ihbarları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.

POLİS SOKAK SOKAK İZ SÜRDÜ

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde yürütülen saha çalışmaları, güvenlik kameralarının incelenmesi ve teknik takip sonucunda zanlıların kimlikleri tek tek belirlendi. Küçükçekmece'deki bir ikamete girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'de vatandaşlara ait yüksek miktarda birikimi çaldıkları öne sürülen Ceylan Ç. ve Gülseren Ç'nin yakalanması için operasyon için düğmeye basıldı.

SON İŞLERİNDEN SONRA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şüphelileri takibe alan Hırsızlık Büro ekipleri, zanlıları 1 Temmuz'da gerçekleştirdikleri son hırsızlık eyleminin hemen ardından kaçış esnasında yakaladı. Avcılar-Haramidere bağlantı yolu üzerinde şüphelilerin içinde bulunduğu ticari taksiye düzenlenen ani baskınla 3 zanlı da kıskıvrak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yapmak amacıyla binalara girdikleri anlar ve olay yerinden koşarak uzaklaştıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

YÜZLERCE SUÇ KAYDI VE KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VAR

Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan GBT ve arşiv sorgulamalarında adeta suç dosyası kabarık çıktı. Yakalananlardan Ela C'nin 47, Gülseren Ç'nin 40, Ceylan Ç'nin ise tam 238 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca Ceylan Ç. hakkında 24 ayrı aranma kaydı ile 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, Gülseren Ç. hakkında ise 18 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI SAHİPLERİNE VERİLECEK

Zanlıların yakalandıkları sırada üzerlerinde ve yanlarında taşıdıkları çantalarda yapılan aramalarda, evlerden çalındığı belirlenen yüklü miktarda nakit para ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan çok sayıda altın ve pırlanta ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen nakit para ve mücevherler mağdurlara teslim edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alınırken, adli işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.