Büyükşehirlerde mezarlık alanlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle merkezi noktalarda boş mezar yeri bulmak her geçen gün zorlaşıyor. İstanbul’da da kapasitesi dolmaya yaklaşan mezarlıklara olan talep artarken, şehir dışındaki mezarlıklar ise daha uzak bölgelere konumlandırılıyor.
İstanbul’da mezar yeri artık lüks oldu: Fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul’da mezar yeri fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı. Merkezi konumda bulunan mezarlıklarda boş mezar yeri ücretleri yükselirken, bazı bölgelerde fiyatlar 334 bin 896 liraya kadar çıktı.Dilek Taşdemir
İBB’NİN TAĞSİS ETTİĞİ MEZARLAR ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi belirlediği mezar yerleri için ücret talep etmiyor. Ancak vatandaşların yakınları için tercih ettiği veya kişinin hayattayken satın aldığı boş mezar yerleri ücret karşılığında tahsis ediliyor.
Mezar yerleri, konumlarına ve bulunduğu bölgeye göre Grup I, Grup II, Grup III ve Grup IV şeklinde kategorilere ayrılıyor. NTV'nin haberine göre; her grubun kendine özel fiyat tarifesi bulunuyor.
EN PAHALI BOŞ MEZAR YERİ 334 BİN 896 LİRA
İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki mezarlık ücretleri kategorilere göre değişiklik gösterirken, boş mezar yeri fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:
En düşük boş mezar yeri fiyatı: 10 bin 728 lira
En yüksek boş mezar yeri fiyatı: 334 bin 896 lira
Özellikle merkezi konumda bulunan ve ulaşımı kolay mezarlıklarda fiyatların daha yüksek olduğu belirtiliyor.
EN DEĞERLİ MEZARLIKLAR ARASINDA ZİNCİRLİKUYU VE KARACAAHMET ÖNE ÇIKIYOR
İstanbul’da yüksek fiyatlı mezarlık grupları arasında Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet gibi merkezi bölgelerdeki mezarlıklar yer alıyor.
Anadolu Yakası’nda ise Karacaahmet, Çengelköy Yeni Kısım ve Nakkaştepe gibi mezarlıklar yüksek fiyatlı gruplar arasında bulunuyor.
MEZAR YERİ İÇİN TALEP ARTIYOR
Özellikle yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, uzak bölgelerdeki mezarlıklar yerine merkezi konumdaki alanları tercih ediyor. Bu durum, İstanbul’daki bazı mezarlıklarda boş alanların daha değerli hale gelmesine neden oluyor.
İstanbul’da mezar yeri fiyatları, artan nüfus ve sınırlı mezarlık alanları nedeniyle gelecek dönemde de gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.