İstanbul’da mezar yeri artık lüks oldu: Fiyatı dudak uçuklattı

İBB’NİN TAĞSİS ETTİĞİ MEZARLAR ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kendi belirlediği mezar yerleri için ücret talep etmiyor. Ancak vatandaşların yakınları için tercih ettiği veya kişinin hayattayken satın aldığı boş mezar yerleri ücret karşılığında tahsis ediliyor.