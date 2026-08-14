M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İTÜ-Ayazağa istasyonunda bir vatandaşın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre seferler gecikmeli yapılacak.
Metro İstanbul'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı İTÜ istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Sanayi istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. Araçlarımız İTÜ istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir."