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Kaynak: Haber Merkezi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İTÜ-Ayazağa istasyonunda bir vatandaşın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre seferler gecikmeli yapılacak.

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili şu açıklama geldi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı İTÜ istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Sanayi istasyonundan aktarmalı ve gecikmeli olarak yapılmaktadır. Araçlarımız İTÜ istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir."