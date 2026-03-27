Şirinevler metrobüs durağında saat 19.30 civarında Zincirlikuyu yönüne giden metrobüs, yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada metrobüse binmeye çalışan S.K.K., dengesini kaybederek yola düştü.

Hareket halindeki metrobüs, kadının bacaklarının üzerinden geçti. Diğer yolcuların uyarıları üzerine metrobüs durduruldu.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.K.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli yoğunluk yaşandı; aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.