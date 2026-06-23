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İstanbul, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerle adeta müzik şölenine sahne olacak. Kent genelinde artması beklenen yoğunluk nedeniyle toplu ulaşımda önemli bir düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul, yaptığı açıklamada, yüksek katılımlı etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu. Buna göre, 23 Haziran’ı 24 Haziran’a ve 24 Haziran’ı 25 Haziran’a bağlayan gecelerde metro seferleri saat 01.00’e kadar devam edecek.

Düzenlemenin, özellikle konser çıkışlarında yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

KONSER YOĞUNLUĞU ULAŞIMI ETKİLEDİ

Uzatılan seferler kapsamında, Life Park Konser ve Etkinlik Alanı’nda sahne alacak Pet Shop Boys konserleri ile 23 Haziran’da gerçekleşecek Tom Odell konserine katılacak müzikseverlerin ulaşımının rahatlatılması hedefleniyor.

Aynı tarihlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek Sami Yusuf konserleri ile 24 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Scorpions konseri de uygulama kapsamına alındı.

Bu etkinlikler, İstanbul’da iki gün boyunca yoğun bir insan trafiği oluşturacak.

DAHA ÖNCE DE UYGULANDI

Metro İstanbul’un daha önce de büyük konserler ve kültür-sanat etkinliklerinde benzer uygulamalara gittiği biliniyor. Amaç, etkinlik çıkışlarında toplu ulaşımın kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak.

Yetkililer, konserlere katılacak vatandaşların dönüş planlarını yaparken güncellenen sefer saatlerini dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

İki gece boyunca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda son seferler saat 01.00’e kadar yapılacak. Bu düzenleme ile birlikte İstanbul’da konser sonrası ulaşımın daha rahat ve güvenli olması hedefleniyor.