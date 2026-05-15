İstanbul’da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı üzerinde teknik arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler yaşanırken, iş çıkış saatindeki yoğunluk ve Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenleyeceği şampiyonluk kutlaması sebebiyle istasyonlarda yoğunluk arttı.

Özellikle Gayrettepe ve Osmanbey istasyonlarında yolcu yoğunluğu dikkat çekerken, turnikeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki hatta da teknik arıza yaşandığını ve ekiplerin müdahale ettiğini duyurdu.