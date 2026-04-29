İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde esnafı haraca bağlamaya çalışan ve silahlı saldırı planları yapan bir suç şebekesine ağır darbe indirdi. Yurt dışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan bir örgüt lideriyle bağlantılı olduğu belirlenen şahıslara yönelik geniş kapsamlı çalışma yürütüldü.

ZARF İÇİNDE MERMİLİ GÖZDAĞI

Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin özellikle Bahçelievler bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri hedef aldığı saptandı. Şebeke üyelerinin, bir işletmeye zarf içerisinde mermi ve tehdit mesajı bırakarak gözdağı verdiği, ayrıca haraç toplamak amacıyla birden fazla iş yerine yönelik eş zamanlı silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları deşifre edildi.

6 GÖZALTI

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu sabah saatlerinde önceden belirlenen evlere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç faaliyetlerinde kullanılacağı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ediyor.