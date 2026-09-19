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Kaynak: AA / DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve gözaltı kararları doğrultusunda masaj salonları ile fuhuş yapıldığı değerlendirilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



31 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı.





Adreslerdeki aramalar ile şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini bozan eylemlere yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.