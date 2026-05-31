Kurban Bayramı süresince satmak amacıyla İstanbul’a hayvan getiren besiciler, bayramın son gününde ANKA Haber Ajansı’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksek girdi maliyetleri ve vatandaşın alım gücünün düşmesiyle azalan talep, üreticinin elindeki hayvanları zararına satmasına ya da memleketine geri götürmesine neden oldu. Birçok yetiştirici yaşadıkları büyük kayıplar yüzünden sektörden tamamen çekilmeyi düşünüyor.

Pazarda kalan az sayıdaki hayvanını yüksek nakliye ücretleri sebebiyle memleketine geri götüremeyeceğini belirten bir besici, çaresizliğini şu sözlerle aktardı:

"Şu an elimizde 6 tane küçükbaş hayvan kaldı. Memlekete götürmemiz mümkün değil çünkü geri götürmek daha da masraflı. Araç tutuyorsunuz, nakliyesi var, birçok gider çıkıyor. Mecburen maliyetin altında adakçılara vereceğiz. En azından burada satıp bitirmeyi tercih ediyoruz."

400 BİN LİRA ZARAR EDEN ESNAF İŞLETMESİNİ KAPATIYOR

Getirdiği 90 hayvandan sadece 40'ını satabildiğini ve 50 hayvanın elinde kaldığını dile getiren bir başka üretici, nakliye ve işçilik masraflarını dahil etmeden sadece alış fiyatı üzerinden 350-400 bin TL zarar ettiğini söyledi. Geçen yıl aynı dönemde tüm hayvanlarını sattığını belirten besici, İstanbul'da bu şartlarda üretim yapmanın imkansız hale geldiğini vurgulayarak, "Bir daha zarar etmemek için bu işe girmeyeceğiz. Hatta işletmemizi kapatmayı bile düşünüyoruz" dedi.

"GEÇEN YIL BAŞA BAŞ ÇIKMIŞTIM, BU YIL TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Pazarda yaklaşık 15 gündür zorlu şartlar altında çalışan bir diğer besici ise net zararının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu ifade etti. Geçen yılla bu yılı kıyaslayan üretici, girdi maliyetlerindeki fahiş artışı şu verilerle ortaya koydu:

Maliyetlerin iki katına çıkmasına rağmen satış fiyatlarının gerilediğini belirten besici, "Yüzümüz gülüyor gibi görünse de kalbimiz kırık. Para kazanma umuduyla geliyoruz ama zarar ediyoruz" diyerek sitem etti.

"DEVLET ALACAK DENİYOR AMA SAHADA KARŞILIĞI YOK"

Hükümet tarafından yapılan "satılamayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak" açıklamalarının sahada uygulanmadığını iddia eden üreticiler, devletin vadeli ödemeyle bile olsa alım yapmamasının fırsatçılara zemin hazırladığını öne sürdü.

Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle İstanbulluların şehir dışına çıktığını ve pazarın boş kaldığını belirten bir yetiştirici, durumun suistimal edildiğini şu sözlerle ifade etti:

"Bize 'Satamazsanız Et ve Süt Kurumu alacak' deniliyor ama uygulamada böyle bir şey yok. Bu yüzden borcu olan üretici malını çok düşük fiyatlara vermek zorunda kalıyor. Eğer devlet gerçekten arkamızda dursaydı, insanlar utanmadan 25 bin liralık hayvana 10 bin lira teklif edemezdi. Bir koyunun yetişmesi aylar sürüyor, bir yıl boyunca bakımını yapıyorsunuz. Sonuç olarak devletin üreticinin arkasında tam anlamıyla durmadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını düşünüyorum."