GELECEK PERDEYE TAŞINIYOR: EVRENSEL BİLİM KURGU FESTİVALİ BAŞLIYOR
Bilim kurgu ve fantastik sinemanın en dikkat çekici örneklerini bir araya getiren festival, bu yıl beşinci kez düzenleniyor ve Türkiye genelinde 14 şehirde izleyiciyle buluşuyor.
İstanbul ayağında ise Kısalar I ve II seçkilerinin yanı sıra Groom From Mars, Itu Ninu, Buğday, My Boyfriend the Mannequin, Existence Zero ve Volume 7 gibi filmler programda yer alıyor.
Nerede?
Torun Center
Ne zaman?
12-14 Mayıs
GÖÇÜN 65. YILI: AŞK, MARK VE ÖLÜM
Maxim Gorki Tiyatrosu tarafından iki yılda bir düzenlenen Berliner Herbstsalon’un 2025’teki yedinci ve son edisyonundan seçilen tematik bir derleme, Depo’da izleyicilerle buluşuyor.
• Nerede? Depo
• Ne zaman? 8 Mayıs – 27 Haziran
Almanya’ya göçün 65. yılı vesilesiyle hazırlanan sergi; aidiyet, sevgi ve kayıp temaları etrafında şekillenen göç anlatılarına farklı perspektifler sunuyor.
MOOD EXPERİENCE’: BÔA
Geçtiğimiz yıl tüm biletleri tükenen performansıyla büyük ilgi gören İngiliz alternatif rock grubu Bôa, yeniden sahnede. Yaklaşık 25 yıl önce yayımlanan Duvet’in yeniden viral olmasıyla farklı kuşakları ortak bir müzik deneyiminde buluşturuyor.
Nerede? Zorlu PSM
Ne zaman? 9 Mayıs
Grup sadece “Duvet” ile değil; etkileyici repertuvarı, duygusal vokalleri ve yoğun atmosferiyle her performansında dinleyiciyi içine çeken bir deneyim sunuyor.
Gecenin açılışını, shoegaze ve dream pop türlerini çağdaş bir tarzla birleştiren Sunset Stream yapacak.
Gerçek ile yanılsama arasında gidip gelen bir sahne deneyimi: The Magician and the Gambler
Sihirbaz Batuhan Yılmaz ile oyuncu Cem Jak Avnayim’in hayat verdiği, biri sihirbaz diğeri kumarbaz olan iki kardeşin hikâyesi; aralarındaki keyifli rekabeti anlatırken sahneye büyülü bir dokunuş katıyor.
Mekân: Zorlu PSM
Tarih: 9 Mayıs
İSTANBUL’DA BAHAR
Baharın enerjisini müzik ve festival ruhuyla karşılamaya devam ediyoruz. Bu kez sahnede 5. yaşını kutlayan İstanbul’da Bahar var. Aynı gün içinde Goran Bregoviç, Dolapdere Big Gang, Dubioza Kolektiv ve Seyyah performanslarıyla izleyiciyle buluşacak.
Nerede? KüçükÇiftlik Park
Ne zaman? 9 Mayıs