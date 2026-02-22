İstanbul’da kuduz riski arttı: Hastanelere başvuru sayısı 123 bini geçti

KUDUZ HASTALIĞI NEDİR

Uzmanlara göre kuduz; köpek, kedi, tilki, kurt ve benzeri hayvanların ısırması ya da enfekte salyanın yaraya temas etmesiyle bulaşabilen, merkezi sinir sistemini etkileyen ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Ancak erken müdahale ile tamamen önlenebiliyor.