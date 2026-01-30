ABD’nin İran’a askeri müdahale ihtimali gündemin üst sıralardayken İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüşüyor.

İran'ın Mehr haber ajansına göre, Arakçi İstanbul’da yaptığı ilk açıklamada özellikle ABD'nin ortaya koyduğu hedefler ve pozisyonlar ışığında, ciddi bölgesel gelişmeler nedeniyle İran ve Türkiye'nin "daha yakın istişarelere" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Arakçi, aylar öncesinden planlanan ziyaretin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların gözden geçirilmesine odaklanacağını söyledi. Arakçi, ayrıca Avrupa Birliği’nin İran Devrim Muhafızları’nı ‘terör örgütü’ olarak tanımasına da sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Arakçi arasındaki görüşmede bölgedeki son durumun ele alınması bekleniyor. Gündemin üst sıralarında ise ABD ile İran arasındaki gerilim yer alıyor.

HAKAN FİDAN: İRAN'A MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

İki bakan görüşme sonrasında ortak açıklamalarda bulunuyor. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.

Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim. Hadiselerin büyük ölçüde yatışması memnuniyet vericidir. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Diğer taraftan PKK terör örgütünün gelişen olaylardan fırsat istifade etmeye çalıştığını gördük.

İran'a askeri müdahaleye karşıyız, askeri çözümün işe yaracağına inanmıyoruz.

Bu durum PKK/PJAK terör örgütünün sadece Türkiye için değil İran için de tehlike olduğunu göstermiştir. PKK terör örgütü ile ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyorum."

ERDOĞAN İLE PEZEŞKİYAN GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti."