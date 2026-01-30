ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken İstnabul'da kritik görüşme gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu" denildi.