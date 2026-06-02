İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde korsan taşımacılığı engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sıkı denetimlerde;

Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 6 bin 408 sürücü ile, mevzuata aykırı şekilde bu araçlardan usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6 bin 567 yolcuya cezai işlem uygulandı.

GEÇEN YILIN RAKAMLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Emniyet yetkilileri, korsan taşımacılıkla mücadelenin geçmiş dönem verilerini de paylaştı. Trafik ekipleri, geçen yıl boyunca yaptıkları denetimlerde ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11 bin 677 sürücü ile bu araçları kullanan 11 bin 962 yolcu hakkında yasal işlem yapmıştı.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Yapılan denetimler kapsamında, korsan taşımacılık faaliyetinde kullanıldığı tespit edilen tüm araçlar çekiciler vasıtasıyla bağlanarak trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hem yasal çalışan taşımacıların haklarını korumak hem de vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla korsan taşımacılığa yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.