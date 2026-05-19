Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yangın, öğleden sonra saat 15.30 sularında Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu’nun İstanbul Havalimanı yönünde meydana geldi. Yol üzerinde arkasında dorsesi olmadan tek başına ilerleyen bir TIR'ın çekici (kupa) kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir anda alevler yükselmeye başladı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye acilen itfaiye, emniyet ve sağlık personeli sevk edildi. Araç sürücüsünün yara almadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen küle dönerek demir yığını haline gelen TIR'ın alev alev yandığı feci anlar, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.