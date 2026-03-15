İstanbul Ataşehir’de gece saatlerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak savruldu. Araç, yol kenarındaki bir evin istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle duvar kısmen yıkıldı. Otomobilin ön kısmı duvarın üzerinde asılı kaldı. Gürültü sebebiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü.
Kazada şans eseri sürücü yara almazken, evin duvarı ve otomobilde maddi hasar oluştu. Duvarda asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
