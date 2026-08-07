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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan balkon çökmesi mahallede paniğe neden oldu. Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci kat balkonunun bir anda çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

BALKON BİR ANDA ÇÖKTÜ

Olay, saat 14.30 sıralarında Erciyes Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın ikinci katında bulunan balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü ve birinci katın üzerine düştü.

Çökme sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, binada bulunan vatandaşları tedbir amacıyla güvenli şekilde tahliye etti. Olası risklere karşı sokak araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İKİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Çöken balkonun etkisiyle sokak üzerinde park halinde bulunan iki araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Polis ekipleri, balkonun çökme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, binanın teknik durumu da uzman ekipler tarafından değerlendirilecek.