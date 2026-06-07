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Olay Sarıyer Huzur Mahallesi’nde 30 Mayıs'ta meydana geldi. Kıskançlık krizi kanlı bir saldırıyla noktalandı. 37 yaşındaki Hakan K., eşi Kübra Ceren K.’ye ait börek ve baklava işletmesinde çalışan 36 yaşındaki İskender T.'yi telefonla arayarak konuşmak için mahalleye çağırdı.

"KARIMLA ARANDA NE VAR?" TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Sokakta bir araya gelen ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Hakan K.’nin, İskender T.’ye "Karımla aranda ne var?" diye sorması üzerine, İskender T. Kübra Ceren K.'nin sadece patronu olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını söyledi.

Ancak ikna olmayan öfkeli koca, elindeki silahın kabzasıyla önce İskender T.'nin başına vurdu, ardından tabancayla ateş ederek talihsiz adamı ayağından yaraladı.

"BENİ DE KENDİNİ DE YAKTIN" DİYEREK KAÇTI

Saldırının ardından kanlar içinde kalan İskender T., kendi imkanlarıyla aracına binerek olay yerinden uzaklaştı ve arkadaşı Kadir T.'den yardım istedi. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İskender T. ifadesinde dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Patronumla aramda ilişki olmadığını söylememe rağmen saldırdı. Beni vurduktan sonra yüzüme bakarak 'Beni de kendini de yaktın, mutlu musun?' dedi ve arabasına binip kaçtı."

ÇANAKKALE’DE 50 KİLOMETRELİK NEFES KESEN KOVALAMACA

Olay yeri incelemesinde boş kovan ve kan izlerine ulaşan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit ederek teknik takibe aldı. Hakan K.'nin Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine doğru hareket ettiği belirlendi. Bölge emniyet birimleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu şüpheli, Çanakkale’de yaklaşık 50 kilometre süren film gibi bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI: TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Hakan K.'nin üzerinden 3 adet mermi çıkarken, olayda kullandığı silahı kaçış güzergahında attığı öğrenildi. Polis arşivinde yapılan incelemede şüphelinin; "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Tehdit" ve "Hakaret" gibi suçlardan toplam 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K., çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.