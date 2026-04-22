22 Nisan 2026 Çarşamba
Gündem İstanbul'da 'Kış' molası: AKOM açıkladı; şiddetli yağış ne zaman sona erecek?

İstanbul'da 'Kış' molası: AKOM açıkladı; şiddetli yağış ne zaman sona erecek?

İstanbul ve Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi. AKOM, sürecek kuvvetli yağışlara karşı "sel ve su baskını" uyarısı yaparken; şiddetli yağışların sona ereceği tarihi de duyurdu.

Nisan ayının sonuna yaklaşırken İstanbul’da hava sıcaklıkları aniden düşüşe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), şehrin üzerine çöken soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları teyakkuza çağırdı.

CUMA GÜNÜNE KADAR TEDBİR ŞART

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden taşınan yağışlı sistem cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.

Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklarla birlikte görülecek kuvvetli sağanak yağışların; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

HAFTA SONU TERMOMETRELER 20 DERECEYİ GÖRECEK

Kış provası yapan İstanbul, hafta sonu ise tam tersi bir tabloya hazırlanıyor. Meteorolojik tahminlere göre, yağışlı sistem cuma günü kenti terk edecek ve cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek.

Hafta sonu termometrelerin 20 derece seviyelerine kadar çıkması ve kentte gerçek bir bahar havasının yaşanması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BARAJLARA CAN OLDU

Hava durumundaki bu sert geçişler, İstanbul’un su rezervleri için olumlu sonuçlar doğurdu. İSKİ verilerine göre, son dönemdeki etkili yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 70,39 seviyesine kadar tırmandı. Bu artış, yaz ayları öncesinde şehrin su ihtiyacı açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Özetle İstanbul'un 5 günlük hava durumu tablosu şöyle:

Çarşamba - Cuma: Kuvvetli yağış, serin hava, sel riski. Görünen o ki İstanbullular cuma gününe kadar şemsiyelerini, hafta sonu ise güneş gözlüklerini yanlarından ayırmayacak.

İşte gün gün Türkiye için hava durumu...

23 Nisan Perşembe hava durumu tahmini haritası

24 Nisan Cuma hava durumu tahmini haritası

25 Nisan Cumartesi hava durumu tahmini haritası

26 Nisan Pazar hava durumu tahmini haritası

27 Nisan Pazartesi hava durumu tahmini haritası

