İstanbul’da kırmızı Alarm: Zehir taciri kadın hücre evinde yakalandı

İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadelesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü alınan bilgi sonrası çalışma başlattı. Uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında Fas yetkili makamlarınca, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçu kapsamında, ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle aranan Z.E.(36) Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.