Fas’ta uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Z.E. (36) isimli kadın Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kız kardeşi ve arkadaşına uyuşturucu kapsüllerini yutturarak yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.
İstanbul’da kırmızı Alarm: Zehir taciri kadın hücre evinde yakalandı
Fas tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu kadın, İstanbul Avcılar’da yakalandı. Zanlının, yakınlarına kapsül kuryeliği yaptırarak sınır ötesi sevkiyat yönettiği ortaya çıktı.Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadelesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü alınan bilgi sonrası çalışma başlattı. Uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip faaliyetleri kapsamında Fas yetkili makamlarınca, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçu kapsamında, ülkeye iadesinin sağlanması amacıyla kırmızı bültenle aranan Z.E.(36) Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
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