Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sürecine hazırlanan 5 katlı bina henüz çalışmalar başlamadan çöktü.

YAN BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Binanın çökmesiyle birlikte bitişiğinde bulunan 5'er katlı iki binanın bazı kolonları ve duvarları zarar gördü. Ayrıca bazı dairelerde ve iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, risk oluşmaması için hasar gören binalarda yaşayan vatandaşları tahliye etti.

"DEPREM GİBİ SALLANDI"

Olay sırasında iş yerinde bulunan İbrahim Şen, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Şen, büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Bir anda deprem gibi sallandı. Dışarı çıktığımda her yer toz bulutuyla kaplanmıştı. Göz gözü görmüyordu" dedi.

Hasar gören iş yerlerine girişlerin güvenlik nedeniyle engellendiğini ifade eden Şen, yetkililerin inceleme yapacağını ve gerekli görülmesi halinde tahliye ya da yıkım kararı alınabileceğini söylediklerini aktardı.

TAHLİYE KARARI DAHA ÖNCE VERİLMİŞ

Öte yandan zarar gören iki bina için yaklaşık bir ay önce tahliye kararı bulunduğu öğrenildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Bahattin Kuş ise çöken binanın yapısal dayanıklılığının oldukça zayıf olduğunu belirterek, kontrolsüz çökme nedeniyle çevredeki yapıların da zarar gördüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar bölgede detaylı inceleme başlatırken, hasar gören binaların durumu yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kentsel dönüşüm sürecindeki yapıların güvenliği bir kez daha gündeme geldi.