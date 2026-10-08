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İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın üç katının çökmesinin ardından kentteki riskli yapılar yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre kentte bin 238 bina kendiliğinden çökme riski taşıyor.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binalarının güvenliğini kontrol ettirmek isteyenlerin sayısı hızla artarken, aradan geçen sürede hızlı tarama testlerine ilgi azaldı. Depremlerin hemen ardından günlük binlerle ifade edilen başvuruların yaklaşık 500'e kadar gerilediği belirtildi.

İBB'nin daha önce paylaştığı verilere göre hızlı tarama testleri için yaklaşık 170 bin başvuru yapıldı. Bu başvuruların ardından 40 bin binada inceleme gerçekleştirildi. Test edilen 1999 öncesi yapılar arasında 18 bin 800 binanın yüksek veya çok yüksek riskli olduğu belirlendi.

İSTANBUL'DA BİN 238 TABUT BİNA VAR

İstanbul’da kendiliğinden yıkılması beklenen ve "tabut bina" olarak nitelendirilen bin 238 yapı bulunduğu belirtiliyor.

İMAR AFFI HANGİ YILLARDA ÇIKTI?

Türkiye'de imar affı, çeşitli dönemlerde birçok kez çıkarılmıştır. İlk imar affı, 1984 yılında 2981 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kaçak yapıların kayıt altına alınmasını ve yasal statü kazandırılmasını amaçlıyordu. 1984'ten sonra, 1985, 1988, 1991, 1997, 2001 ve 2003 yıllarında farklı düzenlemelerle imar afları çıkarılmıştır. Her bir imar affı, belirli tarihlerde yapılmış kaçak yapıların yasal hale getirilmesini hedeflemiştir.

Son olarak, 2018 yılında 7143 sayılı Kanun kapsamında bir imar affı düzenlemesi daha yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan kaçak yapıların kayıt altına alınması ve yasal hale getirilmesi sağlanmıştır. 2018'deki imar affı, Türkiye genelinde milyonlarca yapıyı etkilemiş ve birçok mülk sahibinin sorunlarını çözmüştür.

EN RİSKLİ 4 İLÇE

İstanbul'da riskli yapıların yoğunlaştığı ilçeler arasında Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçelievler öne çıkıyor.

HIZLI TARAMA TESTLERİNE BAŞVURULAR DÜŞTÜ

Binaların deprem riskini belirlemeye yönelik hızlı tarama testinde yapının beton ve demir kalitesi ile projeye uygunluğu inceleniyor. Elde edilen veriler yazılımlar aracılığıyla değerlendirilerek binanın deprem güvenliğine ilişkin ön inceleme yapılıyor.

GEÇTİĞİMİZ AY BAHÇELİEVLER’DE DE BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

İstanbul’da bina güvenliğiyle ilgili endişeleri artıran olaylardan biri de ağustos ayında yaşandı.