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Kaynak: İHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde 15 gün önce kaybolduğu bildirilen 75 yaşındaki İ.B.'nin cansız bedeni, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir buğday tarlasında bulundu.

TARLANIN ORTASINDA FARK EDİLDİ

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Adaköy Mahallesi'nin Kavak Bayır mevkisinde meydana geldi.

Bölgeden geçen bir vatandaş, sürülmüş buğday tarlasının ortasında bir karartı ve başında bekleyen bir köpek fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, gördüklerini babasına anlattı. Baba ve oğul daha sonra birlikte bölgeye dönerek yaptıkları kontrolde cismin bir erkeğe ait cansız beden olduğunu belirledi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

30 TEMMUZ'DA KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

Cansız bedenin kimliğinin 75 yaşındaki İ.B. olduğu belirlenirken, önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı.

İ.B. hakkında 30 Temmuz'da İstanbul'un Esenler ilçesinde kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Günlerdir aranan yaşlı adamın cansız bedeninin Mustafakemalpaşa'daki kırsal bölgede bulunması üzerine, İstanbul'dan Bursa'ya uzanan süreç de incelemeye alındı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, cansız bedenin uzun süredir açık alanda bulunduğu ve vücut bütünlüğünün zarar gördüğü belirlendi.

İlk incelemeler doğrultusunda İ.B.'nin yaklaşık 10-15 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İ.B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

BURSA'YA NASIL GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekipleri, İ.B.'nin İstanbul Esenler'den Mustafakemalpaşa'ya nasıl geldiğini, Adaköy Mahallesi'ndeki bölgeye ne şekilde ulaştığını ve ölümünün nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturma başlattı.

İ.B.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.