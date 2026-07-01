Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Gün içinde hissedilen sıcaklık ve yüksek nem nedeniyle birçok vatandaş serinlemek için sahillere, parklara ve gölgelik alanlara akın etti.
İstanbul'da kavurucu sıcak: Vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti
İstanbul'da etkisini artıran sıcak hava ve yüksek nem, vatandaşları sahillere ve parklara yöneltti. Kimileri Boğaz'ın serin sularına girerken, kimileri de ağaç gölgelerinde dinlenerek bunaltıcı havadan korunmaya çalıştı.Kaynak: İHA
Kentin farklı noktalarında yoğunluk oluşurken, Bebek Sahili'nde vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalıştı. Taksim Gezi Parkı ile Fatih Kumkapı Sahili de serinlemek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer aldı.
"Sıcaklıklar normalin üzerinde"
Ailesiyle birlikte Kağıthane'den Bebek Sahili'ne geldiklerini söyleyen Cumhur Horus, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirterek, çocuklarının denize girerek serinlediğini ifade etti.
Denize arkadaşlarıyla geldiklerini anlatan Doğu Barış Ünal ise sıcaklığın bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirterek, "Ayaklarım bile yanıyor" sözleriyle havanın etkisini anlattı.
Turistler de sıcaktan etkilendi
İstanbul'u ziyaret eden Arjantinli turist Angelina Branda da sıcak havanın özellikle öğle saatlerinde etkisini artırdığını söyledi. Gölgelik alanlarda kalmaya özen gösterdiğini belirten Branda, bol su tüketmenin önemine dikkat çekti.
Sıcak havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte hem sahil şeritlerinde hem de kent parklarında yoğunluk gün boyu devam etti.