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Kaynak: AA

İstanbul’da etkisini artıran sıcak hava, günlük yaşamı zorlaştırdı. İstanbul Valiliğinin 1 Temmuz için yaptığı “yılın en sıcak günü” uyarısının ardından kent genelinde hissedilen sıcaklık nemle birlikte 40 dereceye yaklaştı.

SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen vatandaşlar, sahil kenarları, parklar ve millet bahçelerine akın etti. Özellikle Beşiktaş’ta yerli ve yabancı turistler Bebek Sahili çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları sahil kenarında piknik yapmayı tercih etti. Gün boyunca bölgede yoğunluk gözlendi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE DENİZ KEYFİ

Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece sahili de serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu. Vatandaşlar:

Denize girerek

Şezlonglarda dinlenerek

Yeşil alanlarda vakit geçirerek

sıcak havadan korunmaya çalıştı.

“KALABALIK AMA DENİZ KİRLİ”

İlçe sakinlerinden Burhan Benli, sıcak havaya rağmen sahillerde yoğunluk olduğunu belirterek, Avrupa’daki aşırı sıcaklara kıyasla İstanbul’daki havanın daha katlanılabilir olduğunu ifade etti. Benli, özellikle hafta sonları bölgede yoğunluğun arttığını dile getirdi.

ANADOLU YAKASI’NDA ÜSKÜDAR YOĞUNLUĞU

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar Sahili ve Salacak çevresi sıcak havadan kaçanların adresi oldu. Vatandaşlar denize girerek serinlerken, bazıları kayalıklarda güneşlenmeyi tercih etti.

Uzmanlar, sıcak havanın etkisini sürdüreceğini belirterek özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.