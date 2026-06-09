BEDAŞ'ın bilgilendirmesine göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında farklı bölgelerde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
BEDAŞ, İstanbul genelinde planlanan elektrik kesintilerine ilişkin programı kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü kentte bazı ilçelerde 9 saate kadar sürebilecek kesintilerin uygulanacağı bildirildi.
Vatandaşların özellikle Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki planlamaları takip ettiği belirtildi.
BEDAŞ, kesintilerin ilçe bazlı olarak farklı sürelerde uygulanacağını ve çalışmaların teknik süreçlere bağlı olarak değişebileceğini ifade etti.
Kesintiden etkilenen bölgelerde elektriklerin geri verilme saatinin, çalışmaların tamamlanma durumuna göre değişiklik göstereceği aktarıldı.
Güncel listeye BEDAŞ’ın resmi kesinti ve arıza sorgulama sistemi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.
Arnavutköy
Beyoğlu
Esenyurt
Beylikdüzü
Fatih
Sarıyer
Kağıthane
Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa
Bağcılar
Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu
Silivri
Çatalca