Yeniçağ Gazetesi
09 Haziran 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

BEDAŞ, İstanbul genelinde planlanan elektrik kesintilerine ilişkin programı kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü kentte bazı ilçelerde 9 saate kadar sürebilecek kesintilerin uygulanacağı bildirildi.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 1

BEDAŞ'ın bilgilendirmesine göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında farklı bölgelerde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

1 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 2

Vatandaşların özellikle Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki planlamaları takip ettiği belirtildi.

2 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 3

BEDAŞ, kesintilerin ilçe bazlı olarak farklı sürelerde uygulanacağını ve çalışmaların teknik süreçlere bağlı olarak değişebileceğini ifade etti.

3 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 4

Kesintiden etkilenen bölgelerde elektriklerin geri verilme saatinin, çalışmaların tamamlanma durumuna göre değişiklik göstereceği aktarıldı.

4 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 5

Güncel listeye BEDAŞ’ın resmi kesinti ve arıza sorgulama sistemi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

5 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 6

Arnavutköy
Beyoğlu

6 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 7

Esenyurt
Beylikdüzü

7 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 8

Fatih
Sarıyer

8 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 9

Kağıthane
Küçükçekmece

9 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 10

Bayrampaşa
Eyüpsultan

10 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 11

Büyükçekmece
Bahçelievler

11 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 12

Şişli
Gaziosmanpaşa

12 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 13

Bağcılar
Beşiktaş

13 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 14

Güngören
Avcılar

14 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 15

Zeytinburnu
Silivri

15 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 16

Çatalca

16 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 17
17 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 18
18 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 19
19 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 20
20 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 21
21 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 22
22 23
İstanbul’da karanlık saatler: Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? - Resim: 23
23 23
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro