İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok nokta sabah saatlerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.

Özellikle Çamlıca Tepesi ve Üsküdar çevresinde kar yağışının etkili olduğu görüldü. Çamlıca’ya çıkan vatandaşlar, yağan karın keyfini çıkararak manzaranın tadını çıkardı.

Gece saatleri boyunca aralıklarla devam eden yağışla birlikte İstanbul’un farklı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Yetkililer, kar yağışının gün içerisinde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.