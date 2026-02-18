Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının Başakşehir ve Büyükçekmece’de de görüldüğü öğrenildi.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre İstanbul’da bugün hava sıcaklığının hissedilir ölçüde azalması bekleniyor. Öte yandan rüzgarı hızının zaman zaman 70 kilometreye yükselmesi beklendiği için vatandaşlara uyarı yapıldı.