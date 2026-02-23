AKOM, yayımladığı son hava durumu raporunda lodosun etkisiyle geçici olarak yükselen sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği belirtildi.Bugün ve yarın güneyli rüzgarların taşıdığı ılık hava ile sıcaklıklar 10–13 derece aralığında seyredecek. Ancak çarşamba gününden itibaren termometrelerin hızla düşmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Sıcaklıklardaki ani düşüşle birlikte çarşamba gününden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 5 derece seviyelerine gerileyerek yeniden kış değerlerine ineceği bildirildi.

PAZAR GÜNÜ KRİTİK

Hafta sonu için yapılan değerlendirmede ise dikkat çeken bir tablo ortaya kondu. 1 Mart Pazar günü İstanbul genelinde sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşeceği, yağışların ise "Karla Karışık Yağmur" şeklinde görüleceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

AKOM, ani sıcaklık düşüşleri ve yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle hafta sonu planı olanların güncel hava durumu raporlarını yakından takip etmeleri istendi.