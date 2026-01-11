İstanbul’da yeni haftanın ilk gününde kar yağışı etkisini gösterecek. Pazartesi günü şehir genelinde karın etkili olacağını belirtti. Şehir merkezinde de karın tutma ihtimali olduğunu söyleyen uzmanlar, okulların tatil edilmesinin faydalı olacağını ifade etti. İşte, 12 Ocak 2026 İstanbul’da okullar kar tatili olacak mı?

Meteoroloji uzmanına göre kar, Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul’a ulaşacak ve Salı sabahına kadar etkisini sürdürecek. Bu nedenle özellikle öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği’nin resmi açıklamasını yakından takip ediyor.

RESMİ DUYURU

İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağına dair karar Valilik tarafından açıklanacak. Resmi duyuru yapıldığında güncel bilgiler haberimize eklenecek.