İstanbul'da kalpazan şebekesine darbe vuruldu: Milyonlarca döviz ele geçirildi

Fatih’te sahte para basıp piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 963 bin 800 avro, 91 bin 100 dolar ve 800 lira sahte para ele geçirildi. Operasyonda 1 milyon 680 bin avro değerinde basımı tamamlanmamış tabaka parayla, sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme de bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.