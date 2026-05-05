Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce daha önce de hedef alınan bir kafe, bir kez daha silahlı saldırıya uğradı.

6 EL ATEŞ EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

17 yaşındaki Mehmet Can İ., kafenin önüne gelerek elindeki tabancayla binaya 6 el ateş etti. Saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan saldırganı, o sırada bölgede devriye gezen gece bekçileri fark etti. Bekçiler ile şüpheli arasında sokak aralarında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

ÇALILARIN ARASINA EL BOMBASI ATTI

Kovalamaca sırasında elindeki poşeti çalıların arasına fırlatan Mehmet Can İ., bekçilerin başarılı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine destek amacıyla sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin attığı poşeti incelediğinde büyük bir şokla karşılaştı. Yapılan incelemede, 1 adet el bombası, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

KAFE DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞ

Saldırıya uğrayan işletmenin geçmişte de benzer kurşunlama olaylarının hedefi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıyı neden gerçekleştirdiği ve arkasında herhangi bir organize suç örgütü olup olmadığına dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki saldırgan, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen patlayıcı madde ve silahlar incelenmek üzere kriminal laboratuvarına sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.