İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi silahla yaralayan erkek savcı M.Ç.K. hakkında, yürütülen soruşturma sona erdi.

42 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçarslan, 13 Ocak tarihinde tartıştığı Hâkim Aslı Kahraman’ı odasında silahla yaralamıştı.

Savcının hâkime takıntılı olduğu, daha önce kadına yönelik şiddet dosyalarında görev yaptığı ve Kahraman’ın da polis korumasında olduğu öne sürülmüştü.