Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında Tuzla ilçesi Anadolu Mahallesi'nde kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

SİLAHLAR FARKLI NOKTALARA GİZLENMİŞ

Operasyonda yapılan aramalarda silahların dikkat çekici yöntemlerle saklandığı ortaya çıktı. Ekipler, konteyner içerisinde, açık alanda toprağa gömülü halde ve kompresör tankının içine gizlenmiş çok sayıda silah ve parçaya ulaştı.

Aramalarda;

20 tabanca,

31 silah kabzası,

15 namlu,

Çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında S.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen silah ve parçalar incelemeye alındı.

Polis ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik soruşturmanın sürdüğünü ve olayla bağlantılı kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.