İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında 39 kaçak göçmen ve 4 şüpheliyi yakaladı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Fatih ilçesinde operasyon başlattı.
ARAÇTA YAKALANDILAR, BOT ELE GEÇİRİLDİ
Fatih’in Nişanca Mahallesi’nde kaçak göçmen taşındığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, seyir halindeki 2 aracı durdurdu.
Araçlarda:
2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi
9 kaçak göçmen
yakalanırken, 1 deniz botu ele geçirildi.
“ŞOK EVİ” OPERASYONUNDA 30 KİŞİ YAKALANDI
Çalışmaların devamında Fatih ve Bahçelievler’de “şok evi” olarak kullanılan 3 adres tespit edildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda:
2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi
30 kaçak göçmen
yakalandı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.