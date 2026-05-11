İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi sahilinde dün saat 15.00 sularında üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları jet ski ile Karadeniz’e açılan Y.E.D. (22) ve İ.K.G. (23), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengelerini kaybederek suya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede; Jandarma ve Sahil Güvenlik, AFAD ve İtfaiye, Sağlık ekipleri ile su altı arama kurtarma timleri ulaştı.

Denize düşen gençlerden İ.K.G., kolu kırılmış halde çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Dalgalar arasında kaybolan Y.E.D. için ise denizden ve havadan geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından ekipler, talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin kazanın çıkış nedenine ilişkin başlattığı tahkikat devam ediyor.