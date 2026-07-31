İstanbul'da İtalya molası: Bu restoranları gören menüye bakmadan rezervasyon yapıyor

Dünyanın en zengin gastronomi şehirlerinden biri olan İstanbul’da, dünyanın birçok bölgesine ait lezzetler damak çatlatıyor. İstanbul’da kısa bir İtalya molası yapmak isteyen vatandaşlar ise, bu harika Akdeniz ülkesinin eşsiz lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturan restoranlara akın ediyor. İşte o restoranlar…