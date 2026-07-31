Dünyanın en zengin gastronomi şehirlerinden biri olan İstanbul’da, dünyanın birçok bölgesine ait lezzetler damak çatlatıyor. İstanbul’da kısa bir İtalya molası yapmak isteyen vatandaşlar ise, bu harika Akdeniz ülkesinin eşsiz lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturan restoranlara akın ediyor. İşte o restoranlar…
İstanbul'da İtalya molası: Bu restoranları gören menüye bakmadan rezervasyon yapıyor
İstanbul, dünyanın en zengin gastronomi şehirlerinden biri olmayı sürdürürken İtalyan mutfağı da kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya devam ediyor. Geleneksel tarifleri modern dokunuşlarla buluşturan bazı restoranlar, şehrin gastronomi sahnesine yön veriyor. İşte o restoranlar...Kaynak: Diğer
IL Cortile
Galata'nın tarihi atmosferinde konumlanan IL Cortile, geçmişi yüzyıllara uzanan taş binasında misafirlerini İtalya'nın klasik mutfağıyla buluşturuyor. Executive Şef Luigi Mariconda'nın hazırladığı menüde mevsimsel ürünler, geleneksel tarifler ve rafine pişirme teknikleri öne çıkıyor. Tarihi avlusu ve romantik ortamıyla dikkat çeken restoran, lezzeti ambiyansla bir araya getiren özel adreslerden biri olarak öne çıkıyor.
Terrazza Italia
Gastronomi yazarı Zühre Kurt'un yazısına göre, şehrin etkileyici manzarasına hakim terasında hizmet veren Terrazza Italia, İtalyan mutfağını modern yorumlarla sunuyor. Executive Şef Claudio Chinali'nin imzasını taşıyan menüde, İtalya'nın klasik tatları Türk mutfağından ilham alan dokunuşlarla yeniden hayat buluyor. Özellikle mevsimsel ürünlerle hazırlanan özel menüsü sayesinde restoran, gastronomi tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Da Mario
1993 yılından bu yana İstanbul'da İtalyan mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri olan Da Mario, değişmeyen kalite anlayışı ve köklü mutfak kültürüyle öne çıkıyor. Ev yapımı makarnaları, odun fırınından çıkan pizzaları ve yıllardır aynı özenle hazırlanan tarifleriyle misafirlerine klasik bir İtalya deneyimi sunan restoran, paylaşım kültürünü sofralarına taşımayı sürdürüyor.
Mezzaluna
1984 yılında New York'ta başlayan yolculuğunu 1995'ten bu yana Türkiye'de sürdüren Mezzaluna, geleneksel İtalyan tariflerini yerel ve mevsimsel malzemelerle harmanlıyor. Odun fırınında hazırlanan pizzaları, el yapımı makarnaları ve zengin antipasti seçenekleriyle dikkat çeken restoran, samimi atmosferi ve kaliteli mutfağıyla İtalyan lezzetlerini ulaşılabilir hale getiriyor.
Casa Mamma
Caddebostan'da üç kız kardeşin hayalini gerçeğe dönüştürdüğü Casa Mamma, sıcak mahalle trattoriası konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Günlük hazırlanan taze ürünler, uzun fermantasyon sürecinden geçen pizza hamurları ve İtalya'nın farklı bölgelerinden ilham alan tarifleriyle öne çıkan restoran, gösterişten uzak ama lezzet odaklı mutfağıyla dikkat çekiyor.
Limoré
The Ritz-Carlton, Istanbul bünyesinde hizmet veren Limoré, İtalya'nın kıyı şehirlerinden ilham alan konseptiyle farklı bir gastronomi deneyimi sunuyor. Lombardiyalı Executive Şef Andrea Cetani'nin hazırladığı menüde günlük üretilen taze makarnalar, aile tariflerinden esinlenen lazanya ve sıfır atık anlayışıyla geliştirilen özel tabaklar öne çıkarken, ödüllü sommelier Irene De Feo'nun hazırladığı içecek seçkisi deneyimi tamamlıyor.
Bellini
Çırağan Palace Kempinski İstanbul içerisinde yer alan Bellini, lüks trattoria anlayışını saray atmosferiyle buluşturuyor. Sicilyalı danışman şef Giovanni Vaccaro'nun dokunuşlarıyla hazırlanan menüde taze ve mevsimsel malzemeler ön planda tutulurken, Akdeniz mutfağının yalın ama rafine lezzetleri şık sunumlarla misafirlerin beğenisine sunuluyor.
Gusina
Klasik İtalyan mutfağını Amerikan-İtalyan etkileriyle yeniden yorumlayan Gusina, 40 yıllık ekşi mayası, yerel üreticilerden temin edilen malzemeleri ve odun fırınında hazırlanan pizzalarıyla dikkat çekiyor. Sabah fırın, gün içinde deli, akşam ise sosyal buluşma noktası kimliğiyle hizmet veren mekan; gastronomiyi müzik, sanat ve topluluk kültürüyle bir araya getirerek İstanbul'un en farklı İtalyan duraklarından biri olmayı başarıyor.