İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon Yalova’da 3 polisin şehit olduğu saldırı sonrası terör örgütü propagandası yapanlara yönelik düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada 29 adrese düzenlenen baskınlarda örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması: