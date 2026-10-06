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Kaynak: DHA

İstanbul'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, "terörizmin finansmanı" suçuna ilişkin çalışma yapıldı.

ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Bu adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.