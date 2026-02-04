Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir adam kız arkadaşına küfür etmeye başladı. Kısa süre sonra sokakta tartışma çıktı; ardından da kız arkadaşını zorla aracına bindirmeye çalıştı.

Gecenin sessizliğinde balkon tiyatrosu: “Sus oğlum, bağırma kıza” - Resim : 1

Adam küfür ederek aracından inen kız arkadaşının yanına gitti ardından da 'Binsene ne ağlıyorsun' diyerek bağırdı.Kadın ise 'Bırak' diyerek direnmeye çalıştı.

MAHALLELİDEN TEPKİ; SUS OĞLUM, BAĞIRMA KIZA

Tarıtşma sırasında adam 'Sus geç şu arabaya' diyerek kadını zorla aracına bindirdi. O sırada sokakta bulunan bir vatandaş, 'Bağırma kıza' diyerek çıkıştı. Adam ise tartıştığı kadına 'İnsanlar birşey zannediyor' diyerek bağırmaya devam etti.

Balkon ve pencerelere çıkan mahalle sakinleri ise çifte 'Ne yapıyorsun sen', 'Bağırma kıza', 'Sus oğlum' diyerek tepki gösterdi; adam ise tepki gösteren mahalleliye 'Abi araca binmiyor' diye karşılık verdi. Tartışmanın ardından araca binen çift sokaktan ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

