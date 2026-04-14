Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Zeytinburnu'nda silah ticareti yaptığı belirlenen A.Ö.(46) teknik ve fiziki takip sonrası Sultangazi’de 2 ayrı evde kaldığı tespit edildi.

91 RUHSATSIZ TABANCA, 205 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmaların devamında 11 Nisan'da Sultangazi 50.Yıl Mahallesi’nde bulunan 2 ev ve 1 araca, çevrede güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Ö. (46), M.T. (45), Ö.T. (39) isimli 3 şüpheli yakalandı. Evlerde ve araçta yapılan aramalarda 91 adet ruhsatsız tabanca ile 205 adet şarjör ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Nisanda sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.