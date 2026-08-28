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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde meydana geldi. Kontrolden çıkan İETT otobüsü, yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Bölgedeki güvenlik, tahliye ve inceleme çalışmaları devam ederken kaza yeri havadan da görüntülendi.