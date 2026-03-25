İstanbul’da polis ekiplerince gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” uygulamasında, çeşitli suçlardan arananların da aralarında bulunduğu 1065 kişi gözaltına alındı.

Denetimler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde iki aşamalı olarak yapıldı.

İKİ AŞAMALI DENETİM

Uygulamanın ilk aşamasında 20.00-22.00 saatleri arasında 210 noktada sabit yol kontrolü gerçekleştirildi. Çalışmalara 1397 personel katılırken, bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1269 personelin katılımıyla umuma açık mekanlara yönelik denetimler yapıldı.

YÜZ BİNLERCE SORGU

Uygulama kapsamında 365 bin 405 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 532 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 1065 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca ve 49 fişek ele geçirildi. Ayrıca 931 gram uyuşturucu madde, 297 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 151 bin 335 lira, 10 bin 140 dolar ve 2 bin 300 avroya el konuldu.

İŞ YERLERİ VE YABANCI UYRUKLULAR

Kontroller kapsamında 562 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 4 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem uygulanırken, 75 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Trafik denetimlerinde 45 bin 25 araç ve 2 bin 557 motosiklet incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen 2 bin 532 araç ve motosiklet ile 33 sürücüye işlem yapılırken, 18 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda toplam 3 milyon 834 bin 436 lira trafik cezası kesildi.