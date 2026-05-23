İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan araştırma, İstanbul’da hava kalitesinin kötüleştiğini ortaya koydu. 2026 yılı nisan ayında partikül madde (PM10) oranı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak dikkat çekici seviyelere ulaştı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Hüseyin Toros tarafından yürütülen çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ölçüm istasyonlarının verileri analiz edildi.

25 istasyondan elde edilen verilere göre, 2026 yılı nisan ayında ortalama PM10 değeri metreküp başına 34,1 mikrogram olarak ölçüldü. Bu oran, 2025 yılının aynı döneminde 27,7 mikrogram seviyesindeydi.

Kent genelinde hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü nokta metreküp başına 63,76 mikrogram ile Kağıthane oldu. Kağıthane’yi 54,13 mikrogramla Tuzla ve 53,43 mikrogramla Sultangazi 2 istasyonları izledi.

En temiz hava ise 17,14 mikrogramla Kumköy’de ölçülürken, Büyükada ve Alibeyköy istasyonları da düşük kirlilik oranlarıyla dikkat çekti.

EN FAZLA ARTIŞ SARIYER VE ARNAVUTKÖY’DE

Araştırmaya göre, hava kirliliği 25 istasyonun 19’unda artış gösterdi. En yüksek artış yüzde 139 ile Sarıyer’de, yüzde 138 ile Arnavutköy’de kaydedildi.

Öte yandan hava kirliliğinin en fazla azaldığı ilçe yüzde 26 ile Kartal olurken, Esenler ve Sultangazi 1 istasyonlarında da düşüş görüldü.

UZMAN UYARDI

Prof. Dr. Hüseyin Toros, özellikle Sarıyer, Arnavutköy ve Kağıthane bölgelerinde hava kalitesindeki bozulmanın dikkat çekici olduğunu belirterek, şehirdeki hava kirliliğine karşı önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

İstasyonlar 2025 nisan µg/m3 2026 nisan µg/m3 Değişim yüzdesi Sarıyer 10,84 25,96 139,42 Arnavutköy 15,27 36,36 138,16 Kağıthane 1 37,39 63,76 70,51 Üsküdar 1 19,99 33,88 69,48 Çatladıkapı 23,78 35,65 49,9 Sultangazi 2 35,66 53,43 49,82 Sancaktepe 35,91 51,21 42,62 Bağcılar 28,32 38,25 35,05 Avcılar 24,12 31,33 29,92 Kadıköy 24,89 31,83 27,87 Selimiye 28,38 36,09 27,14 Yenibosna 31,77 38,14 20,05 Beylikdüzü 35,65 41,25 15,73 Tuzla 47,41 54,13 14,18 Kumköy 15,36 17,14 11,56 Ümraniye 1 29,02 31,96 10,14 Büyükada 17,97 18,34 2,09 Aksaray 41,94 42,21 0,65 Kandilli 1 19,42 19,49 0,38 Alibeyköy 19,47 19,42 -0,28 Beşiktaş 22,01 21,78 -1,08 Maslak 20,82 19,58 -5,98 Sultangazi 1 45,17 42,33 -6,29 Esenler 28,08 22,97 -18,19 Kartal 33,85 25,05 -26,01

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, geçen yıl nisan ayında İstanbul’un ortalama partikül madde miktarı yoğunluğunun 27,1 mikrogram olduğunu, bu yıl aynı dönemde ise 34,1 mikrograma yükseldiğini, bu nedenle kentteki hava kirliğinin yüzde 23 kötüleştiğini söyledi.

İstanbul’da 37 noktada hava kirliliği ölçümü yapıldığını belirten Toros, bazı istasyonlarda eksik ölçümler bulunsa da genel anlamda verisi tam olan istasyonların değerlendirildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Toros, hava kalitesinde günlük sınır değerin 50 mikrogram altında olmasının arzu edildiğine dikkati çekerek, "İstanbul’daki 37 istasyondan 4 tanesinin maalesef değerleri 50 mikrogram bölü metreküp değerinin üzerindedir." dedi.

Geçen yılın nisan ayına göre bu yıl hava kalitesinin iyileştiği bölgelerin de bulunduğunu vurgulayan Toros, "Kartal", "Esenler" ve "Sultangazi 1" istasyonlarında hava kalitesi değerlerinin daha iyi olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Toros, bazı bölgelerde ise hava kalitesinin daha fazla kötüleştiğini anlatarak, "Sarıyer, Arnavutköy ve Kağıthane 1 istasyonlarımızı, geçen yıl nisan ayına göre baktığımızda en fazla havasının kirlendiği nokta olarak görüyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki hava kirliliğinin en önemli nedenleri arasında trafiğin geldiğini aktaran Toros, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısının 6 milyonu geçtiğini, dur-kalkların fazla olması nedeniyle araçların daha fazla yakıt tüketmesinin kirletici emisyonları artırdığını kaydetti.

Prof. Dr. Toros, sanayi tesisleri ve bazı bölgelerde halen kullanılan sobaların da hava kirliliğine neden olduğunu, tüm kaynaklardan çıkan kirleticilerin İstanbul'un hava kalitesini belirlediğini söyledi.

Hava kalitesinin iyileştirilmesi için kamuoyunda farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu vurgulayan Toros, vatandaşların hava kalitesi verilerini düzenli takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ulaşımın hava kirliliğinde önemli bir unsur olduğunu dile getiren Toros, "En önemli çözümlerden birisi toplu taşımalardır. Toplu taşımadaki kullanım payımızı artırarak daha az kirleticinin İstanbul’a salınmasına katkı sağlayabiliriz." dedi.

Prof. Dr. Toros, yeşil alanların artırılmasının hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Ağaçlar havadaki hem gazların hem de parçacıkların tutulmasına katkı sağlıyor. Yeşil alan miktarını artırarak yine biz hava kirliliği değerlerimizi düşürebiliriz." diye konuştu.