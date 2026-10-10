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Kaynak: DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle ek poliklinik binasının çatı kısmında başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE TAHLİYE BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri çatıyı saran alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, yangının çıktığı bina ve çevresi tahliye edilmeye başlandı.

Ekipler alevlerin alt katlara ve ana hastane bloklarına sıçramasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olaydan etkilenen, yaralanan veya hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.