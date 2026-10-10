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Kaynak: DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle ek poliklinik binasının çatı kısmında başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

40 HASTA TAHLİYE EDİLDİ

Dumandan etkilenme ihtimaline karşı D blokta bulunan 40 hasta tedbir amacıyla hastanenin ek binasına tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yangının idari binada meydana geldiğini, poliklinikler ile hasta ve personelin bulunduğu alanlarda yangın çıkmadığını açıkladı.

Olayda can ve mal kaybının bulunmadığı, yangından etkilenen herhangi bir hasta veya vatandaşın olmadığı belirtildi.