İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Baltalimanı Hisar Caddesi'ndeki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde elektrik hatlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman iki servisin bulunduğu alanı kapladı. Hastane personeli içeride bulunan 11 hastayı tedbir amaçlı güvenli bloğa taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler hastane içerisinde biriken dumanı tahliye etmek için bir süre çalışma yaptı.