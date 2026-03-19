19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun ile birlikte 100 kişi için gözaltı kararı alındı.

Bu operasyonlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok başkan hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlayan operasyonlar diğer CHP’li belediyelere de sıçradı.

Onlarca CHP’li başkan için gözaltı ve tutuklama kararları çıktı. Görevden uzaklaştırılan başkanlar oldu, şu anda göreve iade edilmeyi bekleyen belediye başkanları da bulunuyor.

İSTANBUL'DA 27 BAŞKANIN 12'Sİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

19 Mart 2026 tarihinden itibaren İstanbul’un 39 ilçesinin 11’inde belediye başkanı değişti. Bu ilçelerin 2’sine kayyum atanırken, 9’unda belediye meclisi tarafından başkan vekili seçildi.

İstanbul’da CHP’den seçilen 27 belediye başkanının 12’si görevden uzaklaştırıldı.

İşte 19 Mart 2025 tarihinden itibaren bu yana İstanbul’da görevden uzaklaştırılan CHP’li başkanlar:

Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 23 Mart 2025

Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 17 Ocak 2025

Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 23 Mart 2025

Resul Emrah Şahan - Şişli Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 23 Mart 2025

Hasan Akgün – Büyükçekmece Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025

Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025

Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 3 Haziran 2025

Özgür Kabadayı - Şile Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 14 Temmuz 2025

İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 18 Ağustos 2025

Hasan Mutlu - Bayrampaşa Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 16 Eylül 2025

Alaattin Köseler - Beykoz Belediye Başkanı – Tutuklanma tarihi: 3 Mart 2025

Ahmet Özer – Esenyurt Belediye Başkanı - Tutuklanma tarihi: 30 Ekim 2024: Tahliye tarihi: 11 Kasım 2025