İstanbul'da haftanın ilk mesai günüyle birlikte, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 69'a ulaştı. Yoğunluk saat 10.00 itibarıyla ise yüzde 58'e geriledi.

Sabah erken saatlerinden itibaren ana arterlerde öngörülen trafik yoğunluğu yaşandı. Milyonlarca kişinin eş zamanlı olarak yollara dökülmesi, şehrin kritik noktalarındaki ulaşım akışını ciddi şekilde yavaşlatarak yer yer durma noktasına taşıdı. Özellikle iki yakayı birleştiren ana yollar ve stratejik güzergahlar üzerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu.

Oluşan yoğun trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.





Geniş otoyollarda kilometrelerce uzanan araç kuyrukları kameralar tarafından kaydedildi. İstanbul'da her pazartesi sabahı alışılan bir manzara haline gelen bu yoğunluk, ilerleyen saatlerde de şehrin kilit noktalarında etkisini hissettirmeyi sürdürdü. Yollarda güçlükle ilerleyebilen sürücüler, haftanın ilk gününe bir kez daha yoğun bir trafik mücadelesiyle adım attı.